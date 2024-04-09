На девушку написали донос в полицию за фото в желтой куртке на фоне синего неба

На жительницу Вологодской области написали донос в полицию из-за фотографии в желтой куртке на фоне синего неба.

К девушке Антонине пришел полицейский и сообщил, что на нее написал заявление мужчина, ему показалось, что фото девушки в соцсети вызывает ассоциации с украинским флагом. Обладательнице желтого пуховика пришлось писать объяснение, в котором она пояснила: цвет неба от нее не зависит, а зарплата не позволяет ей менять пуховики каждый раз, как меняется общественная оценка того или иного цвета. Антонина рассказала журналистам, что полицейский отнесся к ситуации с пониманием, пишет Baza.