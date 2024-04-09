В Югре заработал центр личностного и социального роста молодежи

В Ханты-Мансийске открылся круглогодичный молодежный образовательный центр "Добрино". В церемонии поучаствовали президент России Владимир Путин, губернатор Югры Наталья Комарова, директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов, руководитель круглогодичного молодежного образовательного центра "Добрино" Владислав Соколов. Цель работы центра – создание условий для развития личностного и социального роста молодежи через реализацию их общественных инициатив, развитие добровольчества, общественных объединений подрастающего поколения.

Глава государства отметил, что за последние годы в круглогодичных центрах открыли для себя новые возможности порядка 150 тыс. молодых людей из всех регионов России. Теперь таких молодежных центров в России будет уже 16, и один из них – в Югре.

"Как мы и планировали – и считаю, что это абсолютно правильно – все новые центры будут иметь свою смысловую, тематическую специализацию или свою "изюминку", чтобы каждый молодой человек мог найти, выбрать именно то, что ему интересно, что ему важно. В Ханты-Мансийском автономном округе это будет развитие гражданского общества и добровольчества, традиций волонтерства", - подчеркнул Владимир Путин.

Губернатор Югры Наталья Комарова считает открытие центра важным событием для Югры и страны.

"Молодые люди со всей страны приезжают в Югру для того, чтобы узнать о работе некоммерческих организаций, волонтерской деятельности, вместе с федеральными, региональными экспертами проработать проекты, которые по окончанию обучения внедрят в своих регионах. К 2026 г. мы планируем привлечь к работе 10,3 тыс. человек, обучить 4,9 тыс. молодых людей и 380 специалистов с сфере молодежной политики, реализовать 740 инициатив", - написала Комарова в своем telegram-канале.

Круглогодичный молодежный образовательный центр "Добрино" – единственный в России центр компетенций, развивающий направление "Общественные инициативы, гражданское общество и добровольчество". Это ведущая площадка для образования и развития лидеров некоммерческих организаций и организаторов добровольческой деятельности.

"Наш регион занимает первые строчки отраслевых рейтингов ведущих аналитических агентств по развитию некоммерческого сектора, гражданского общества. Мы рады, что наши знания и опыт лидеров НКО, сферы волонтерства будут транслироваться на другие регионы нашей страны", - отметил Владислав Соколов.

Центр "Добрино" начал работу задолго до открытия – уже 13 марта. Первыми учениками стали 46 жителей Урала.

"Наш проект построен на образовательном подходе. Дадим возможность молодым людям со всей страны найти идею, разработать проект. Со своей стороны будем сопровождать его до получения результата. Такой проект, на мой взгляд, играет большую роль. Добро пожаловать в Югру", - сказала тогда губернатор Югры Наталья Комарова.

Сейчас возводят базу для размещения центра "Добрино", который будет расположен вблизи окружного центра. Югорчане и гости региона могут повышать свои компетенции в арт-резиденции "На берегу", "Точке кипения" Югорского государственного университета и "Медиа-школе 86".

В 2024 г. под эгидой круглогодичного молодежного образовательного центра "Добрино" запланировано провести несколько крупных федеральных мероприятий. Среди них – всероссийский форум волонтеров культуры, всероссийский форум социального призвания, который объединит молодых специалистов социальной сферы – работников социальных учреждений, фондов, служб занятости, социальных волонтеров, студентов профильных вузов, сотрудников НКО.

Также состоится всероссийский форум "серебряных" добровольцев, целью которого является повышение компетенций добровольцев (волонтеров) "серебряного" возраста и поддержка лучших инициатив путем выстраивания межпоколенческого взаимодействия и развития системы наставничества. Еще одно мероприятие – всероссийский образовательный Форум для социальных партнеров и преподавателей ВУЗов по реализации Федеральной программы "Обучение служением".

Строительство центра полностью завершится к концу 2025 г. К концу 2026 г. участниками образовательных программ и мероприятий федерального круглогодичного молодежного центра "Добрино" станут 10,3 тыс. молодых людей со всей страны.

Югра стала победителем Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике среди субъектов Российской Федерации. Председатель комитета по молодежной политике Государственной думы Российской Федерации, председатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев отметил, что центр "Добрино" должен встать в один ряд с федеральными площадками по другим направлениям — "Сенежем", "Машуком", "Тавридой".