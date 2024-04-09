На Кубани виноделы наказаны за незаконное получение из бюджета 236 миллионов

В Краснодаре наказаны экс-генеральный директор ООО "Приазовский Винный Дом", представитель учредителей организации и бывшая главбух предприятия. Они наказаны за мошенничество и неправомерный оборот средств платежей.

По данным краснодарского краевого управления СКР, в декабре 2017 – ноябре 2019 гг. злоумышленники незаконно получили из бюджета 236 млн руб. в качестве субсидий. Деньгами злоумышленники воспользовались не по назначению.

51-летний представитель учредителей получил четыре с половиной года колонии общего режима, 45-летняя экс-гендиректор – три с половиной года колонии общего режима, 40-летняя бывшая бухгалтер – три года условно.