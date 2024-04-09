При обстреле брянского поселка Климово погибли женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли в поселке Климово в результате украинского обстрела, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, еще три человека пострадали. Им оказывается медицинская помощь.

"Удар нанесен в самый центр поселка", - написал Богомаз в Telegram-канале. В результате произошло возгорание жилого дома, повреждены несколько автомобилей.

4 марта два жителя поселка Суземка в Брянской области получили ранения при обстреле со стороны ВСУ. 2 марта сотрудники Следственного комитета России пострадали при атаке беспилотника в в Стародубском муниципальном округе.