В Тюменской области жителей Казанского района призвали готовиться к эвакуации

В Казанском районе жителей призвали готовиться к эвакуации, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила в своем telegram-канале глава района Татьяна Богданова, специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Готовить вещи к эвакуации следует жителям ул. Совхозная и Советская в селе Казанское.

Помещение для размещения личных вещей эвакуированных находится в поселке Новоселезнева по адресу ул. Ленина, 271а. Место временного содержания сельскохозяйственных животных уточняется. Пункт временного размещения граждан на период паводка находится в селе Ильинка - ДООЦ "Березка" и готов к работе.

Напомним, 8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на территории региона в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Моор выступил с видеообращением, в котором сообщил, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заблаговременно.

В настоящий момент, по данным властей, обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. В ряде территорий Тюменской области ледоход только ожидается.