Совладелец "Таганского ряда" закрывает рынок возле ТЦ "Пекин"

Компания "Рендер", чей глава также является совладельцем комплекса "Таганский ряд", больше не будет торговать на Халтурина, 69 - рядом с ТЦ "Пекин". Постановление "О прекращении действия разрешения на право организации розничного сельскохозяйственного рынка" опубликовано на сайте мэрии Екатеринбурга.

Согласно документу, разрешение было выдано в сентябре 2017 года. Благодаря ему "Рендер" занимал 1,4 тыс. кв.м. на Халтурина, 69. Как пояснили в мэрии, глава компании Анатолий Никифоров сам принял решение о прекращении действия разрешения. По его словам, эта часть бизнеса нерентабельна: при высоких издержках, на рынке довольно низкая посещаемость.

"Мы не можем заставить его работать. Администрация оказывает муниципальную услугу по выдаче/прекращению разрешений на рынки", - добавили в горадминистрации.