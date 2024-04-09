Мэр Орска опроверг версию о разрушении дамбы из-за грызунов

Причина разрушения дамбы в Орске - высокий паводок, заявил мэр города Василий Козупица, комментируя версию о том, что разрушение могло произойти из-за грызунов.

По его словам, проект дамбы не был рассчитан на такую нагрузку.

"Причина очевидна - это невероятно высокий паводок", - сказал Козупица в эфире телеканала "Россия 24".

"Если говорить о расчете дамбы, этот расчет делали специалисты, и расчет был максимально семь метров. Мы же поимели девять метров и 75 сантиметров", - добавил мэр.

Ранее руководитель генподрядчика, строившего дамбу, заявил, что ее прорвало из-за грызунов или из-за человеческого фактора. По мнению директора АО "Спецстрой" Сергея Комарова, озвученному в эфире "Первого канала", кто-то мог пробурить дамбу и сбрасывать туда сточные воды. По другой версии, это могли быть грызуны. Из-за небольшой сквозной норки могла образоваться огромная дыра.

Дамбу, которую прорвало 5 апреля, построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Это насыпное сооружение, а не гидротехническое сооружение, ее ключевая задача — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки. Ранее судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений.