В Екатеринбурге движение по переулку Старателей закроют до конца 2026 года

В Екатеринбурге строители более чем на 2,5 года закроют движение транспорта по переулку Старателей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение будет закрыто от дома №13 по улице Кизеловской до дома №24 по переулку Старателей. Ограничения продлятся с 29 апреля 2024 по 13 декабря 2026 года.

Как пояснили в мэрии, это связано с проведением строительно-монтажных работ. На закрытом участке будут установлены дорожные знаки и указатели. При этом схема движения общественного транспорта не изменится.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что с приходом весны в Екатеринбурге стартует сезон дорожных работ. Сообщалось, что два участка улиц будут перекрыты до середины ноября 2025 года.