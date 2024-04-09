Путин отправил в Оренбуржье уже второго федерального министра

Уже второй федеральный министр направлен в Оренбургскую область – разбираться с последствиями паводка и предотвращать ущерб там, где это еще возможно. После телефонного разговора с губернатором Оренбуржья Денисом Паслером Владимир Путин направил в регион главу Минстроя Ирека Файзуллина, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр будет информировать население о предстоящей работе по восстановлению инфраструктуры, в том числе дорог и жилья.

Напомним, утром в регион вернулся глава МЧС Александр Куренков, он руководит работами по предотвращению паводка.