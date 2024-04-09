09 Апреля 2024
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Общество Санкт-Петербург
Фото:instagram.com/shnurovs

СПбГУ нашел признаки фейка в песне Шнурова о губернаторе Беглове

Санкт-Петербургский госуниверситет провел экспертизу песни Сергея Шнурова "Покаянная" и выяснил, что в творческом произведении есть признаки фейка.

Экспертизу в рамках проверки заказал петербургский полицейский главк, пишет "Коммерсант".

Экспертам поручили проверить, есть ли в песне "признаки намеренного распространения фейков", которые могут повлиять на репутацию, честь и достоинство.

Песня вышла в начале 2022 года и стала ответом на критику другой песни Шнурова – "Пока так", в которой артист пел о плохой уборке города под руководством губернатора Александра Беглова. Местные депутаты и чиновники возмутились песней, тогда появилась "Покаянная". В ней лирический герой "берет на себя" вину за происходящее в городе.  

Но и эта песня властям не пришлась по вкусу. "Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать: "Ребята, все, я пас?". Не дождутся", — заявил лично Беглов.

По данным издания, эксперты университета приходят к выводу, что Шнуров распространяет фейк, поскольку в песне есть строчка "мне эту песню просто очень нужно спеть". По их мнению, вся композиция носит саркастический характер.

Лингвисты сочли, что в песне на Беглова возлагается вина, и такое "одностороннее предъявление информации, несомненно, может повлиять на отношение публики к губернатору Петербурга".

При этом эксперты признают, что все негативные оценки в песне – всего лишь мнение автора, а значит нет и предмета для иска.

Теги: сергей шнуров, александр беглов, фейк, песня


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