Глава Орска: Пик паводка прошел

Мэр Орска Василий Козупица заявил о том, что пик паводка в городе пройден.

"Радует, что Урал потихоньку начал спадать, и мы это фиксируем (...) Правда, падает в разных районах по-разному (...) Это вселяет надежду, что пик паводка прошел", - цитирует "Интерфакс" Козупицу.

Ранее глава Орска сообщил, что ущерб после наводнения в городе будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра. Региональное правительство сообщало, что общий ущерб от паводка в Оренбуржье составит порядка 21 миллиарда рублей.