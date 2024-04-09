В Оренбурге паводок вплотную подошел к многоэтажным домам

В Оренбурге паводковая вода вплотную подошла к многоэтажным домам. Об этом свидетельствуют видеокадры РИА Новости, снятые с дрона.

В южной части города вода стоит у жилищных комплексов "Дубки" и "Марсово поле".

Садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом полностью затоплены. Дорога с мостом, ведущая к СНТ, тоже наполовину в воде.

Утром во вторник в городе прозвучала сирена, жителей просят немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления.

Ряд районов Оренбурга окажется в зоне возможного подтопления уже в предстоящие сутки, сообщили в правительстве региона.