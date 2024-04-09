Путин "благословил" Хабирова на новый срок

В Кремле встретились президент Владимир Путин и глава Башкортостана Радий Хабиров. Политики поговорили, в частности, о выдвижении руководителя республики на новый срок – осенью у него заканчивается пятилетний срок.

"В целом, всё получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё, чтобы Вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми", - сказал президент в ответ на просьбу главы республики, "если будет доверие Путина, продолжить работу".

Долгий разговор Путина и Хабирова шел также, например, о развитии нефтехимии в Башкортостане, поддержке специальной военной операции.

"Мы республику ориентировали таким образом, что действительно важнее задачи у нас нет. Это прежде всего поддержка наших воинов. Из Башкортостана большое количество ребят воюет, наших парней", - цитирует Хабирова пресс-служба Кремля.