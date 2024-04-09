Все равно же в коме. Семье раненого участника СВО не хотели выплачивать средства, записав солдата в дезертиры

Семья раненого военного из Сухого Лога целый год не могла получить денежное довольствие, ведь, по мнению сотрудников миграционной службы и военной части, боец в коме должен сам прийти за новым паспортом и доказать, что не был дезертиром. Об этой истории в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, после ранения в зоне СВО военный из Сухого Лога впал в кому, в которой находится до сих пор. Наблюдается он в военном госпитале Ленинградской области. Родные выяснили, что солдат потерял паспорт на поле боя, а без него невозможно решить вопрос с денежным довольствием и оформлением выплаты по ранению. Семья обратилась в миграционную службу города Пушкина, который находится рядом с Санкт-Петербургом, однако там их развернули к выходу.

"В "миграционке" уперлись рогом: пусть владелец документа сам приходит. При этом их совсем не волновало, что человек в коме и неизвестно, выйдет ли из нее", - рассказал Иванов.

По его словам, после тщетных попыток, семья солдата обратилась к нему, а депутат уже громко рассказал об этом "театре формализма и легкого абсурда" министру МВД, который и провел разъяснительную работу с органами миграционной службы. И, как ни странно, новый паспорт был готов в течение суток, а с родными бойца, по их же словам, "даже вежливо разговаривали".

Однако на этом история не закончилась. Выяснилось, что своеобразное представление о людях в коме присутствует и у одного из должностных лиц в воинской части. Он также требовал, чтобы раненый солдат лично написал рапорт. А почти два месяца спустя выяснилось, что военному и вовсе не собирались выплачивать никаких средств, пометив его имя позорным клеймом.

"По выплатам отдельно обращался в военную прокуратуру. Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что, по мнению военной части, он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был… СОЧ – самовольно оставившим часть. Я когда об этом узнал, у меня просто слов не было: как так-то?" - написал депутат.

Узнав об этом, надзорное ведомство оперативно исправило ситуацию, а виновным лицам "сделали "втык". Накануне близкие бойца получили на счет денежное довольствие в полном объеме.

"Мне иногда говорят: "Максим Анатольевич, ну зачем ты шум поднимаешь, давай вопрос тихо решим". А как не поднимать, если иначе не понимают? Да, есть те, с кем можно разумно договориться. А есть гордые птицы: пока не пнешь – не полетят. Вот и приходится периодически ноги разминать. Вместе с тем все-таки отмечу, что подобных вопиющих случаев невнимательного отношения к людям в нашей Армии становится всё меньше", - добавил Иванов.