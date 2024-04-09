В Госдуме готовы принять некие "законодательные решения" по ситуации с наводнением в Оренбуржье

В Госдуме сегодня только "по касательной" обсудили ситуацию в Оренбургской области, хотя тема не сходит с новостных лент.

Председатель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин призвал разбираться в ситуации с подтоплением, рассказал коллегам на пленарном заседании, что депутаты, избранные от Оренбургской области, уехали оказывать избирателям помощь.

На этом обсуждение темы и закончилось. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин добавил, что "надо выработать решение, которое, возможно, понадобится в будущем". О чем он говорил – непонятно. "Если нужны законодательные решения – мы их примем. Профильные комитеты не должны стоять в стороне", - заключил Володин. Никто не предложил привлечь к ответственности должностных лиц, ответственных за вполне конкретные объекты (дамбы и другие сооружения) и организационную работу с населением.