Бездомных собак из Югры отправят на СВО

Сотрудники кинологического центра "Гром" планируют начать готовить служебных собак для отправки в зону СВО, сообщает NEFT со ссылкой на кинолога Ольгу Колмогорову.

Обучаться в центре будут как специально разведенные щенки, так и взрослые бездомные собаки.

"Планируем набрать немок на разведение и воспитание, но можно перевоспитывать и уже взрослых собак с улицы. Все зависит от индивидуальных особенностей животного. На самом деле, все они очень способные и умные. У меня уже есть несколько воспитанников, которые обучены так, что находят самые сложные тайники, все понимают, выполняют все команды и выигрывают конкурсы. Обученные собаки на многое способны и могут помогать нашим бойцам", — сообщила общественница.

Собак будут обучать находить взрывчатые вещества, наркотики, людей, преодолевать препятствия и различным командам. Обучение начнется после того, как кинологи решат вопрос с помещением.

Напомним, ранее губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что к 2025-ому в округе не останется собак без владельцев.