В Абатском районе Тюменской области в зону подтопления попадают 22 населенных пункта

22 населенных пункта Абатского района Тюменской области рискуют уйти под воду во время паводка. Об этом в соцсетях рассказал глава Абатского муниципального района Игорь Васильев.

"Жители всех населенных пунктов, подверженных подтоплению должны быть готовы к эвакуации в пункты временного размещения, либо к родственникам, а так же позаботиться о своем имуществе. В нашем районе будут развернуты девять ПВР", - сообщил Игорь Васильев.

Он отметил, что после паводка 2017 года была проделана большая работа на Гидротехнических сооружениях: осенью 2017 года капитально отремонтирована дамба " Южная", в 2020 году реконструирована дамба "Северная" в селе Абатское, в этом же году реконструирована дамба в Ощепково, а в 2022 году реконструирована дамба Садоводческого общества " Междуречье".

Значительно увеличена высота и ширина тела сооружений. Однако, при критическом подъеме воды возможен перелив через дамбы.

В информационном центре Правительства Тюменской области отмечают. что на сегодня в регионе завершено строительство дамб в городе Ишиме, а также в селе Викулово Викуловского района.

Напомним, 8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на территории региона в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Моор выступил с видеообращением, в котором сообщил, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заблаговременно.