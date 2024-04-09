Baza: в Уфе подростка незаконно осудили за наркотики

15-летнего парня из Уфы осудили за распространение наркотиков. Полтора года он провел в заключении, чего не должно было случиться – в момент вменяемого ему поступка мальчику не было 16 лет, с которых в России наступает ответственность за "наркотические" преступления.

Пацана задержали вместе с мамой в феврале 2022 г. При себе у женщины нашли 30 свертков с запрещенными мефедроном и альфа-ПВП, пишет telegram-канал Baza. Изначально женщина признала свою вину (однако на суде отказалась это сделать). Дама уточнила, что срочно искала работу и в итоге согласилась на распространение "зелья". Во время суда адвокаты много раз обращали внимание следствия, что парню еще нет 16, а значит, судить его по этой статье нельзя: 228.1 УК РФ не входит в список статей, по которым можно судить людей, не достигших 16-летнего возраста.

В декабре 2022-го суд отправил 15-летнего подростка на три года в воспитательную колонию. Пока шли апелляции, мальчик полтора года просидел в СИЗО. В марте 2024 г. приговор был отменен, а парня отпустили на свободу.