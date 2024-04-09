В Орловской области "взяли" "добровольного помощника ВСУ"

В Орловской области сотрудники ФСБ "взяли" "добровольного помощника" Вооруженных сил Украины (ВСУ), который по собственной инициативе "сливал" украинцам информацию об армии России.

По данным следствия, подозреваемый через интернет-мессенджер сам обратился к представителям проукраинских информационных проектов и предложил помочь местным спецслужбам "в добывании сведений об интересующих их объектах на территории России", приводит РИА Новости сообщение управления ФСБ по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.