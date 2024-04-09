Песков: В Кремле видели ролик, где Паслер приказал пострадавшим от паводка убрать телефоны

В Кремле видели видео, на котором губернатор Оренбургской области Денис Паслер приказывает местным жителям убрать телефоны, чтобы те не снимали встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, мы видели, мы видели", - сказал он.

Комментируя прошедший накануне в Орске митинг жителей, которые просили президента о помощи, Песков отметил, что с жителями на всех уровнях муниципальной и региональной власти осуществляется постоянный прямой контакт.

"Развернуты все системы информирования населения, развернуты все соответствующие телефоны горячей связи", - цитирует Пескова ТАСС.

Он напомнил, что на первых порах была достаточно сложная ситуация с эвакуацией, так как многие люди отказывались уезжать, несмотря на настоятельные просьбы спасателей. "Потом в сложнейших условиях приходилось возвращаться. Все равно, конечно же, этим людям помогали, но уже гораздо в более тяжелых условиях", - заявил Песков.

8 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер "прославился" на всю страну своей манерой общения с пострадавшими от паводка. От пришедших на встречу в Орске граждан он первым делом в грубой форме потребовал не снимать мероприятие и выключить мобильные устройства. "Телефоны все убрали!" — обратился губернатор к пришедшим.

Это было первое появление Паслера на публике с момента начала масштабного половодья в регионе и прорыва дамбы в Орске. И если бы люди не вышли на площадь в Орске с требованием отставки местных властей, то, вероятно, Паслер так и предпочел бы отсидеться в кабинете.