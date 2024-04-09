Официальная делегация Кременского района ЛНР работает в Астраханской области

Официальная делегация Луганской Народной Республики с рабочей поездкой прибыла в Астраханскую область. В первый день представители руководства ЛНР встретились с губернатором Игорем Бабушкиным, спикером ДАО Игорем Мартыновым, подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

Глава региона и представители Кременского муниципального округа ЛНР обсудили на встрече вопросы восстановления подшефного района и скорейшего его возвращения к мирной жизни.

Игорь Бабушкин отметил, что жителям Кременского района из Астраханской области постоянно направляют гуманитарные грузы, передают коммунальную технику, автобусы и другой транспорт, помогают ремонтировать дороги, социальные объекты. В 2023 году астраханцы восстановили 13 многоквартирных домов, два объекта водо- и газоснабжения, отремонтировали школу, а в трёх образовательных учреждениях установили пищеблоки для организации полноценного питания детей. На текущий год в планах отремонтировать 25 важных объектов.

Кроме того, на недавнем оперштабе принято решение организовать, как и в прошлом году, отдых для ребят из Кременского района. В летние каникулы в оздоровительные лагеря отправятся 750 детей.

Также Председатель Комитета Народного Совета ЛНР по взаимодействию с общественными объединениями, информационной политике и межпарламентскому сотрудничеству Юрий Юров встретился со спикером областной Думы Игорем Мартыновым. Представители Народного Совета Луганской Народной Республики и Думы Астраханской области подписали Соглашение о сотрудничестве в феврале 2024 года. Поэтому главной темой встречи сторон стало дальнейшее развитие межпарламентского диалога.





В Штабе общественной поддержки Единой России глава Кременского муниципального округа Вячеслав Романьков вручил астраханцам благодарственные письма за помощь в организации Единого дня голосования, за сбор и доставку гумпомощи жителям района. Наградами были отмечены министр социального развития и труда Дмитрий Заплавнов, руководитель регионального исполкома «Единой России» Кирилл Каюков, заместитель генерального директора по информационной политике «Астраханского регионального канала» Анастасия Анфёрова и другие.