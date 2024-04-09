В Подмосковье и Питере приостановили выдачу прав и автомобильных номеров

В Подмосковье, Ленобласти и Санкт-Петербурге приостановлена выдача водительских удостоверений и автомобильных номеров из-за технического сбоя.

"В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя. <…> Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан", - сообщили в пресс-службе столичного полицейского главка.

В прошлом году такие проблемы у ведомств уже возникали. Тогда ряд СМИ сообщил о хакерской атаке, но в МВД не отрицали эту версию.