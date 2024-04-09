09 Апреля 2024
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Политика За рубежом
Фото: Global Look Press / Stephen Lock / Keystone Press Agency

Британия и Франция анонсировали "новую Антанту"

Поражение украинского режима допустить нельзя. Нужно сформировать новую Антанту. Об этом на страницах The Telegraph пишут министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне. Статья так и называется "Мир станет безопаснее благодаря обновленной Антанте".

СВО оказывает глубокое влияние на европейскую и евроатлантическую политику. Также не утихают конфликты на Ближнем Востоке. И две страны должны объединить усилия, как не раз делали это в прошлом. Цель - украинский режим должен победить Россию. В противном случае Запад ожидает суд истории.

Франция и Британия должны сплотить другие страны против России "и установить долгую дружбу, которую мы сегодня чествуем, не только как память о "Сердечном согласии", но и как проблеск будущей Антанты", пишут министры (название Антанта от французского словосочетания "сердечное согласие". - прим. Накануне.RU).

Напомним, в 1904 году в Антанту удалось втянуть Россию, которая воевала против Германии в интересах Британии.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова министров, что "нам обоим ясно, что Украина должна выиграть", пишет: "Тот самый случай, когда позиция противоречит реальности. Поскольку реальность такова, что соотношение сил не в пользу Украины. Два министра расписываются в отказе смотреть фактам в глаза - и это явный признак политической неадекватности".

Историк и публицист Николай Стариков уверен, что Лондон мечтает снова втянуть Россию в свой блок, которй будет направлен против Китая. Но только у власти в России сегодня не Николай II.

Теги: Франция, Британия


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