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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура заинтересовалась избиением подростка в Каменске-Уральском

Прокуратура организовала проверку после новости об избиении 15-летнего школьника из Каменска-Уральского. На парня напали сверстники, которым якобы не понравились длинные волосы пострадавшего.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что нападение произошло у дома № 54 по ул. Шестакова. Мальчик является сиротой, "скорую" парню вызвали пожилые родственники. Однако, по некоторым данным, даже после поставленного диагноза и пяти дней в больнице, медики не сообщили о травмах подростка в полицию, описав их как бытовые. Напомним, у школьника ЗЧМТ, сотрясение мозга и перелом костей носа.

Позднее, как рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, больница все же обратилась в полицию. Но, до этого, школьник, устав от игнорирования медиков и учителей и пережив операцию но носу, сам обратился в органы ПДН.

"Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних, а также учреждения здравоохранения на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и своевременного сообщения в правоохранительные органы о факте нанесения подростку телесных повреждений", - добавили в прокуратуре.

По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение процессуальной проверки, организованной органами предварительного расследования, находится на контроле прокуратуры.

Недавно делом заинтересовался и глава СК России Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело.

Теги: Каменск-Уральский, избиение, подросток, прокуратура, проверка


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