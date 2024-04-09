Песков: Поездки в Оренбургскую область в планах Путина пока нет

Ситуация с паводками остается в центре внимания президента РФ Владимира Путина, он продолжает получать информацию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Поездки в Оренбургскую область в планах президента пока нет, добавил он.

Песков признал, что ситуация с паводками в регионах России остается сложной.

8 апреля жители затопленного Орска собрались, чтобы записать обращение к президенту России Владимиру Путину в связи с катастрофическим положением в регионе. Прокуратура Оренбургской области опубликовала "предостережение в связи с призывами к участию в массовом несогласованном мероприятии".