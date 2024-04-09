09 Апреля 2024
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Образование За рубежом Астраханская область
Фото: astrobl.ru

"Слово о слове": Зарубежные студенты изучают русский язык в астраханских вузах

В астраханских учебных заведениях прошли мероприятия, направленные на продвижение русского языка в зарубежных вузах, а также на активизацию интереса к его изучению у иностранных студентов, обучающихся в Астрахани.

Как сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области, около 100 молодых учёных из вузов России, Беларуси, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы, Китая стали участниками IV Международной научно-практической конференции «Слово о Слове: исследования молодых учёных-филологов», организованной Астраханским государственным университетом имени В.Н. Татищева совместно с Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорины.

На пленарном заседании прозвучали доклады представителей вузов Беларуси (город Гомель), Молдовы (город Бельцы), России (город Астрахань и город Череповец). В ходе конференции начинающие филологи поделились результатами проведённых исследований, обсудили вопросы современной лингвистики и литературоведения, методики преподавания русского языка и литературы. Выступления докладчиков отличались высокой степенью научной новизны и глубиной филологического анализа.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По словам декана факультета филологии и журналистики АГУ имени В.Н. Татищева Людмилы Касьяновой, самое главное заключается в том, что в рамках конференции состоялся серьезный научный диалог, плодотворное общение, заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам современной филологической науки.

В Астраханском государственном медицинском университете в рамках традиционной Недели русского языка слушатели подготовительного отделения и студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья приняли участие в литературном конкурсе «Весь мир читает Пушкина», посвященном 225-летию со дня рождения великого русского поэта. Они соревновались в выразительном чтении, исполняя стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Няне», «Зимняя дорога», «Я вас любил», «Зимнее утро», «Я помню чудное мгновение», «Памятник» и другие.

Зрителям были представлены отрывки театрализованных постановок произведений поэта «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке». Конкурсанты также исполнили под аккомпанемент гитары кавер-версии песен на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Зимний вечер», «У Лукоморья дуб зелёный» из поэмы «Руслан и Людмила».

(2024)|Фото: astrobl.ru

«В нашем университете обучается около 2,5 тысячи студентов из зарубежных стран, — отметила заведующая кафедрой русского языка Астраханского ГМУ Альфия Сатретдинова. — Мы стремимся, чтобы во время учёбы в России они не только в совершенстве освоили медицинские специальности, но и поближе узнали русский язык, традиции и культуру народов нашей страны».

Неделя, посвящённая русскому языку и литературе, завершилась в Каспийском институте морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина. Наряду с курсантами первого и второго курсов — гражданами России — в открытых уроках, внеклассных мероприятиях, олимпиадах и конкурсах принимали активное участие их сверстники из Казахстана. Члены жюри отметили высокий уровень знаний русского языка у обучающихся из соседнего дружественного государства. Многие из них по итогам Недели были награждены дипломами.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Основные мероприятия Недели русского языка в Астраханском государственном техническом университете стартуют в День русского языка, который в этом году отмечается 6 июня, в день 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Теги: зарубежные студенты, изучение русского языка, астраханские вузы


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