Проект Астраханской молодежной библиотеки стал победителем конкурса «Премия Рудомино»

В Москве в Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино накануне подвели итоги конкурса на лучший библиотечный проект в области международной деятельности «Премия Рудомино». Всего было представлено 21 проект из Белгорода, Магнитогорска, Махачкалы, Москвы, Мурманска, Петрозаводска, Пскова, Рыбинска, Санкт-Петербурга и других городов.

Проект молодежной библиотеки «Прикаспийская Ассамблея молодых профессионалов библиотечного дела» занял первое почётное место в номинации «Лучший международный библиотечный проект», сообщили в министерстве культуры Астраханской области.

«Прикаспийская Ассамблея профессионалов библиотечного дела» — проект, который прочно утвердился в качестве востребованной площадки для профессиональных дискуссий по широкому спектру библиотечных проблем и творческого сотрудничества, укрепления культурных связей не только между регионами РФ, но и другими странами.

Ассамблея способствует интеграции молодых специалистов в профсообщество, повышению престижа профессии библиотекаря. За всё время существования проекта в нём приняли участие более 500 молодых специалистов из библиотек городов РФ и Прикаспийских государств.

28 мая в рамках VII Международного форума «Формируя будущее библиотек» в Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино состоится награждение лауреатов конкурса.

Библиотека-победитель получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей для дальнейшего развития своей международной деятельности.