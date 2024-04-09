В Чернушинском округе умер последний ветеран Великой Отечественной войны

В Чернушинском округе на 97-м году умер последний ветеран Великой Отечественной войны Раис Гилязов, сообщили Накануне.RU в администрации городского округа.

Власти выразили соболезнования родным и близким ветерана.



"До последних дней ветеран был бодр, энергичен, отличался ясным умом и твердой памятью. Низкий поклон нашему Герою за мужество и бесстрашие, проявленные на ратном поле, за добросовестный труд в мирное время. Соболезнование и искреннее сочувствие родным и близким Раиса Фазлинуровича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.