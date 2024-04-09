Альфа-групп выделит 1 миллиард рублей на помощь пострадавшим от паводков

Акционеры Альфа-групп решили выделить 1 млрд руб. на помощь пострадавшим из-за паводков в Оренбургской области, передает РБК со ссылкой на представителя компании.

Ранее в Альфа-банке сообщили о предоставлении кредитных каникул всем пострадавшим в Орске и других населенных пунктах Оренбургской области. Также в кредитной организации готовы предложить "индивидуальные условия по действующим кредитам для клиентов-юрлиц и предпринимателей" региона.

Накануне председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина призвала жителей Оренбургской области воспользоваться кредитными каникулами.

По предварительным данным, только в Орске затоплено более 6 тыс. домов, эвакуировано более 2 тыс. человек. По всей области затоплено более 10 тыс. домов. При этом прохождение пика паводка еще впереди.