Назначена дата суда над тюменской стримершей Жади по делу об истязании детей

Назначена дата суда над тюменской стримершей Жади по делу об истязании детей, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Первое заседание по делу в отношении 33-летней Алисы Гулиевой назначено на 17 апреля. Женщина просила изменить ей меру пресечения на домашний арест, но суд продлил ей срок содержания под стражей до 27 сентября 2024 года.

Женщина обвиняется в совершении четырех преступлений в отношении своих детей, а именно: ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением, истязанием, умышленном причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшем психическое расстройство малолетнего.

Напомним, 10 июля 2023 г. в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой 32-летняя местная жительница кричала на сына, используя оскорбления и мат, грозила выгнать его из дома, "зарезать и закопать". Скандал вышел на федеральный уровень - неадекватное поведение матери привлекло внимание первого заместителя председателя комитета Госдумы России по просвещению Яны Лантратовой. Она направила запрос в Следком с просьбой проверить стримершу. Завершилась проверка возбуждением уголовного дела.