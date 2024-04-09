Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменен

Первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с построенной стартовой площадки на космодроме Восточный отменили.

"Выдана команда: "Отбой пуска", - прозвучала команда на космодроме.

Как передает ТАСС, пуск отложили как минимум на 24 часа.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов уточнил, что автоматика остановила процесс подготовки к пуску "Ангары-А5" из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Новая попытка пуска состоится 10 апреля.

8 апреля государственная комиссия разрешила заправку топливом первой ракеты-носителя "Ангара-А5", несущей разгонный блок "Орион", и ее пуск.

В 2020 году стало известно о планах Роскосмоса по увеличению финансирования проекта "Ангара" и стартов ракеты с космодрома "Восточный". На эти цели до 2026 года планируется выделить 45,5 млрд руб., тогда, как ранее— 26,2 млрд руб. Кроме того, изготовление первой модернизированной ракеты "Ангара-А5М" будет стоить 6 млрд руб. Ее планируется создать в 2023–2024 годах.