«Навигаторы детства» обсуждают воспитательные кейсы на форуме в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт трехдневному форуму советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Навигаторы Детства».

Работа форума стартовала 8 апреля, участниками стали 470 педагогов и 30 родителей со всего региона. Кстати, отбор для участия в форуме был организован креативно - записать видео в одной из двух номинаций на выбор — «Как дети видят наставника» и «Центр детских инициатив» (такой сейчас есть в каждой школе), представить его в соцсети. И уже авторы лучших роликов получили приглашение участвовать в мероприятии.

Открывая форум, Алексей Текслер пожелал участникам плодотворной работы и подчеркнул, что для молодежи в стране созданы широкие возможности – во многом благодаря личному вниманию Владимира Путина.

Глава Южного Урала отметил, что в Челябинской области молодежная работа является одним из приоритетов: «Создаем всю необходимую инфраструктуру, чтобы ребята могли реализовать себя в учебе, науке, творчестве, спорте, общественной деятельности. Рад, что к работе форума подключились федеральные коллеги и представители региональных организаций, включенных в работу с детьми и молодежью. Замечательно, что среди участников есть активисты Движения Первых, которые уже окончили школу и стали студентами, но по-прежнему остаются частью большой региональной команды. Очень важно сохранять такую преемственность, воспитывать новых лидеров. Здорово, что родители в этот процесс включаются. Пусть все, что вы делаете, приносит удовлетворение и добрые плоды».

Алексей Текслер также анонсировал проведение в этом году в Челябинской области слетов актива и родительской общественности и предстоящий запуск модернизированного центра патриотического воспитания «Авангард»:

Программа форума более, чем насыщенная - будет много дискуссий, мастер-классов, мотивационные встречи с представителями творческих направлений, интеллектуальные игры и так далее.

В рамках программы форума пройдет дискуссионная площадка с участием министра образования и науки Виталия Литке. Мастер-классы для педагогов проведут Ирина Бобровская, начальник Федерального центра «Профилактика» Института изучения детства, семьи и воспитания, Дмитрий Машин, руководитель проекта «Команда ПРОФИ», директор Росдетцентра Александр Кудряшов, зампред правления «Движения Первых» по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Соня Погосян и другие.

«Форум объединит сотни специалистов по воспитанию, даст возможность обменяться актуальными практиками в образовательной и воспитательной среде. Объединяясь, мы движемся к одной цели – созданию единого пространства, где педагоги могут развиваться, формировать в школах и колледжах воспитательную систему, быть наставниками для подрастающего поколения, внедряя актуальные методики и решения. Форум откроет для педагогов Челябинской области новые перспективы реализации федеральных и региональных проектов», – уверена Светлана Буравова, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Челябинской области.

Напомним, всего в Челябинской области трудятся почти 900 советников директоров по воспитанию в более чем 600 образовательных организациях. К воспитательной работе также активно подключились первичные организации реготделения «Движения Первых», которых сейчас в области почти тысяча. Причем, процесс организации новых продолжается.

«Мы всегда поддерживаем все позитивные проекты и начинания, направленные на развитие детско-юношеского движения у нас в области. Проводим слеты актива и родительской общественности, организуем в течение учебного года специализированные смены. Делаем это не только в рамках Движения Первых, в этом году также запланированы региональные смены по проекту «Орлята России». Работу с активом будем усиливать и вовлекать максимальное количество ребят», - подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Особую атмосферу творчества и неравнодушия на открывшемся в Челябинске форуме отметил директор Росдетцентра Александр Кудряшов: «Для меня особая честь присутствовать сегодня здесь, потому что три года назад „Новая философия воспитания“ началась с десяти регионов страны, в числе которых была и Челябинская область. Вы являетесь проводниками смыслов, создаете воспитательное пространство и невероятную галактику возможностей для наших детей, являетесь авангардом происходящих сейчас позитивных изменений.