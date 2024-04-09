Власти Тюменской области сообщили о ледоходе на реке Тура

Власти Тюменской области сообщили о ледоходе на реке Тура.

По данным Информационного центра Правительства Тюменской области, ледоход наблюдается о Тюмени до села Покровского. Движение льдин началось 8 апреля. По словам начальника "Обь-Иртышского УГМС" Натальи Криворучко, рост уровня воды в реке за сутки составляет 1-87 см.

В реках Ишим и Тобол сегодня — естественный рост уровня воды, сообщают в "Обь-Иртышском УГМС". В водоемы Тюменской области приходит талая вода. Сейчас уровень воды на всех реках региона пока ниже выхода на пойму.

Специалисты отметили, что в связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, которая складывается в верховьях рек Тобол и Ишим, ожидаются значительно высокие уровни воды. Достижения критериев опасного явления (ОЯ) ожидается на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух — на Тоболе.

9 апреля, фактический уровень воды из-за таяния снега: в реке Тобол за сутки повысился от 6 до 40 см; в реке Ишим за сутки повысился от 34 до 42 см. На руслах рек сохраняется ледостав. Местами проходит таяние. После схода льда запланированы мероприятия по расчистке русел рек и подмостовых пространств.

Для контроля ледохода реки обследуют с помощью беспилотных авиационных систем. При необходимости будут организованы работы по расчистке русел и углублению дна.

Напомним, 8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на территории региона в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Моор выступил с видеообращением, в котором сообщил, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заблаговременно.