В молдавской Гагаузии бюджетникам заведут карты "Мир"

Российской платежной системой "Мир" (НСПК) в молдавской автономии Гагаузия смогут воспользоваться около 25 тыс. бюджетников, из которых около 20 тыс. – пенсионеры. Такие прикидки озвучила глава региона Евгения Гуцул после визита в Москву. Сейчас власти Гагаузии прорабатывают возможность внедрения НСПК с российской стороной.

Гуцул заявила, что власти Молдавии блокируют финансовые операции Гагаузии с Россией и спонсорскую помощь из-за границы. С помощью карт "Мир" жители региона смогут получать надбавки к пенсиям и зарплатам, открывать счета планируется удаленно.

Евгению Гуцул считают пророссийским политиком. В мае 2023 года она победила на выборах главы региона как кандидат от партии "Шор", которая сейчас запрещена в Молдавии. Кишинев итоги выборов не признал, напоминает РБК.