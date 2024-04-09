Baza: БПЛА атаковали учебный авиационный центр в Воронежской области

Беспилотники ВСУ попытались атаковать Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова в Воронежской области, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, два украинских беспилотника врезались в фасад здания центра. В результате атаки никто не пострадал. Повреждены фасад и остекление учебного центра.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО ночью уничтожили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, два — над Воронежской областью. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили ракету "Нептун" над акваторией Черного моря у побережья Крыма.