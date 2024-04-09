Раненый глава Мурманской области начал ходить

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о том, что "потихоньку встает на ноги и ходит".

"Делаю все, что говорят врачи, рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться", - написал Чибис в своем telegram-канале.

Напомним, вечером 4 апреля Александр Быданов напал на губернатора с ножом. Это случилось после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры. Он был задержан. Мужчина является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса. В СКР сообщили, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был.