Куренков, Комаров и Паслер облетели подтопленное Оренбуржье

Глава МЧС России Александр Куренков полетал над подтопленными территориями в Оренбуржье.

Компанию министру составили полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Чиновники оценили с воздуха оперативную обстановку.

Ранее Паслер "прославился" на всю страну своей манерой общения с пострадавшими от паводка. Это было первое появление Паслера на публике с момента начала масштабного половодья в регионе и прорыва дамбы в Орске. И если бы люди не вышли на площадь в Орске с требованием отставки местных властей, то, вероятно, губернатор так и предпочел бы отсидеться в кабинете — настроя для общения с гражданами у него явно не было