УрФУ поможет студентам, чьи родители пострадали от весеннего паводка

Уральский федеральный университет сообщил о готовности помочь своим студентам, чьи родители сейчас не могут их поддерживать из-за весеннего паводка. Об этом заявили в пресс-службе вуза.

Сообщение о помощи студентам на очной бюджетной форме обучения было выставлено накануне. Согласно ему, материальную помощь этой категории обучающихся будет оказывать университетская комиссия. Для этого необходимо написать заявление и взять из МЧС или местной администрации копию справки, свидетельствующую о том, что дом находится в зоне затопления. Документы принимаются в Союзе студентов ГУК-309, 12.00–16.00 в рабочие дни. Для работающих или студентов старше 23 лет также необходима справка о доходах.

Как отметили в комментариях под постом представители вуза, университетская комиссия рассматривает заявления до 20 тыс. рублей.

Союз студентов также окажет помощь и студентам, обучающимся на контракте. Вместе с копией справки и заявлением, студенты также должны предоставить номер продленного профсоюзного билета и реквизиты банковской карты.

Напомним, в Орске вечером 5 апреля прорвало дамбу. Утром 6 апреля власти объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. А уже в понедельник местные ведомства сообщали о 6,6 тыс. подтопленных жилых домах. Затем под риск паводка попали Курганская и Тюменская области, которым посоветовали запасаться питьевой водой.

7 апреля президент РФ Владимир Путин отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях. Отдельные поручения главам этих регионов он дал после масштабного паводка в Оренбургской области.