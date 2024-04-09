Суд рассмотрит иск об обращении активов "Макфы" в доход государству в закрытом режиме

Предварительное заседание по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства пройдет в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято из-за того, что в том числе привлекаются материалы уголовного дела в отношении основателя компании Михаила Юревича, которое в настоящий момент находится в производстве следствия.

"В данном случае эти сведения относятся к категории следственной тайны, в связи с чем допуск широкого круга лиц, в том числе средств массовой информации, полагаем невозможным", - заявил представитель истца.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена обратить в доход государства акции "Макфы". Изначально утверждалось, что по делу о деприватизации "Макфы" арестованы активы Юревича и Белоусова на 100 трлн рублей. Позже стало известно, что иск к "Макфе" и аффилированным лицам заявили на 46 млрд, а не на 100 трлн.

Напомним, по мнению Генпрокуратуры, бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах государственной власти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Юревич с 2000 по 2005 гг. являлся депутатом Госдумы, а до 2010 г. был главой Челябинска. Впоследствии до 2014 г. он занимал пост губернатора Челябинской области. Белоусов в 2011-23 гг. был депутатом трех созывов Госдумы. В иске сказано, что ответчики "использовали для достижения собственных бизнес-интересов" высокое положение во власти. По закону они должны были отказаться от ведения бизнеса.

Юревич и Белоусов находятся за границей, они объявлены в международный розыск.