Турция ввела санкции в отношении Израиля

Турция вводит бессрочные санкции в отношении Израиля из-за ситуации с сектором Газа. Будет ограничен экспорт турецких товаров, запрет распространится на 54 группы, в том числе на арматуру, листовую сталь, мрамор и керамику.

"Ограничения будут действовать до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не разрешит предоставление достаточной и бесперебойной помощи в палестинский эксклав", - передает агентство "Анадолу" со ссылкой на Министерство торговли Турции.