Прикамье сможет принимать госсобственность других субъектов РФ

Прикамье сможет принимать госсобственность других субъектов РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Соответствующий проект закона внесен в краевой парламент.

Согласно пояснительной записке, предлагается наделить правительство Пермского края полномочиями o принятии в госсобственность Пермского края имущества, находящегося в собственности других субъектов РФ, o передаче краевого имущества в собственность других субъектов РФ, o принятии в госсобственность Пермского края имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе в собственности муниципальных образований других субъектов РФ, o передаче в муниципальную собственность краевого имущества, в том числе в собственность муниципальных образований других субъектов РФ.

Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании Законодательного собрании в апреле.