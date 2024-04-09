В "Яндекс Картах" появился режим рекомендаций от нейросети

В "Яндекс Картах" появится режим рекомендаций от нейросети. Пока пользователям будут рекомендовать на основе их же предпочтений только кафе, бары и рестораны и только в четырех городах: Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Но со временем компания намерена расширить как объекты рекомендаций, так и географию. Режим рекомендаций назвали "Идеи"