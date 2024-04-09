09 Апреля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Терминатор" из Екатеринбурга, угрожавший курьеру пистолетом, сам пришел в полицию

"Терминатор" из Екатеринбурга, угрожавший курьеру пистолетом с требованиями раздеться, сам явился с повинной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

"Продукт Cyberdyne system 1985 года выпуска добровольно явился в ОП №12 на Циолковского и покаялся участковому", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне в сети появилось видео с камеры на подъезде дома на Родонитовой, 25. На нем мужчина остановил проезжающего мимо курьера, приставил пистолет к лицу и потребовал раздеться. На удивление, доставщик отреагировал спокойно, спросил, можно ли ему уехать и, улучив момент, быстро двинулся подальше от неадекватного незнакомца. Тот же несколько раз "выстрелил" курьеру в спину незаряженным пистолетом.

Как передают слова "Терминатора" в полиции, тот всю ночь плохо спал из-за постоянно орущей сигнализации. Выйдя во двор, он решил сорвать злость, однако кроме курьера рядом никого не было. Будучи в алкогольном опьянении, мужчина не придумал ничего лучше, чем наставить на молодого парня незаряженную пневматику.

Только на утро екатеринбуржец узнал, что стал главным героем вирусного видео. Уже на трезвую голову мужчина осознал, что натворил и сам отправился в полицию.

Также выяснилось, что уралец никогда не был судим, а административной ответственности тоже не привлекался. "Что ж, теперь он имеет в своем архивчике протокол по 20.1 КоАП за мелкое хулиганство", - добавили в полиции.

Теги: Екатеринбург, Терминатор, полиция, пистолет, курьер


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