09 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме призвали доплачивать докторам и кандидатам наук

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести для преподавателей вузов с учеными степенями выплаты. Свое предложение она направила в Минобрнауки РФ.
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Она отмечает, что количество исследователей и преподавателей в ряде областей снижается, в том числе в инженерно-технической и естественнонаучной. И нужно привлечь их. Депутат предлагает выплачивать 100 тыс. рублей за получение кандидатской научной степени и 200 тыс. рублей - докторской. Но с обязательным условием ведения профессиональной преподавательской деятельности в высших учебных заведениях РФ на протяжении трех лет.

При этом Лантратова не уточнила: выплаты постоянные или разовые? Если они разовые, то это ничего не изменит, а если постоянные, то это означает многократное повышение зарплат преподавателей вузов, которое невозможно.

Напомним, почти треть преподавателей в российских вузах — пенсионеры. А их труд по сути стал прекарным. Термин "прекариат" означает класс социально неустроенных людей, не имеющих полной гарантированной занятости. То есть преподавание в вузах для многих стало подработкой, временной халтурой, связанной с частичным трудоустройством.


Теги: ученые, преподаватели, выплаты


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