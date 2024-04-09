Ущерб в Орске после наводнения будут возмещать по рыночной цене "квадрата"

Ущерб после наводнения в Орске будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра, сообщил мэр города Василий Козупица.

По его словам, ущерб будет оценивать комиссия, передает РИА Новости.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что жители региона получат компенсацию за полную утрату жилья при паводке, это учитывалось при предварительном подсчете ущерба. Региональное правительство сообщало, что общий ущерб от паводка в Оренбуржье составит порядка 21 миллиарда рублей.

Напомним, жители Орска оказались недовольны работой чиновников и требуют повысить им сумму компенсации. Сейчас ее размер за полную потерю имущества составляет 100 тыс. руб., за частичную потерю — 50 тыс., но эти деньги не могут покрыть расходы, связанные с потопом. Накануне толпа людей собралась на улице, пытаясь прорваться в мэрию, требуя отставки градоначальника и скандируя местным властям "позор!".