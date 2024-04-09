ДТП со скорой помощью в Москве: четверо пострадавших

В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали четыре человека: в аварию попали грузовик, легковушка и автомобиль скорой помощи.

ЧП произошло на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе 2-й улицы Машиностроения.

"Водитель грузового автомобиля из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем Hyundai, после чего легковушка совершает столкновение с металлическим ограждением и автомобилем скорой помощи. В результате дорожной аварии пострадали четыре человека", - сообщили в столичной автоинспекции.