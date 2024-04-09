В аэропорту Екатеринбурга пассажир хотел провезти в чемодане 18 млн рублей

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажира с полным чемоданом наличных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, деньги в сумме 18 млн рублей обнаружили в чемодане россиянина, вылетавшего в Грузию. Не заполнив декларацию, 20-летний молодой человек направился в "зеленый" коридор, где и был задержан инспекторами.

Сам парень рассказал, что деньги якобы получил от продажи бизнеса своей матери – карьера по добыче полезных ископаемых. На эти миллионы в Грузии он планировал купить премиальный автомобиль.

По факту контрабанды наличных в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф до 15-кратной суммы незаконно перемещенных средств, ограничение свободы или принудительные работы.

Напомним, в марте 60-летний житель Екатеринбурга пытался незаконно вывезти в ОАЭ почти 3 млн рублей. За это ему пришлось заплатить крупный штраф.