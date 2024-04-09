ЛДПР предложила одному из многодетных родителей сократить рабочую неделю

Одному из родителей в многодетной семье нужно дать право на сокращенную рабочую неделю. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.

Они отмечают, что недавний указ президента РФ о мерах социальной поддержки многодетных семей гарантирует предоставление мер материальной поддержки в сфере трудовых правоотношений. А при воспитании детей в таких семьях на родителях лежит огромная нагрузка. Им часто не хватает времени, чтобы отвести детей в садик, школу, позаниматься с ними, делать что-то по дому, да еще ходить на работу.

Законопроект предлагает расширить перечень трудовых гарантий родителей многодетных семей в части установления права на сокращенную рабочую неделю длительностью 35 часов. Работодателю нужно подать письменное заявление.

