Глава СКР поручил проверить информацию о нелегальных мигрантах, якобы живущих в подвале в Ханты-Мансийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о возможном нелегальном проживании мигрантов в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В соцсетях появилась информация о мигрантах, проживающих в подвальном помещении многоквартирного дома по улице Сутормина, а также в одной из квартир жилого дома по улице Дунина-Горкавича. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, что в пресс-службе полиции Югры уже сообщили о проведении проверки. Информация о том, что мигранты в подвале проживают незаконно - не подтвердилась,

"Помещение в жилом доме для иностранцев арендует работодатель. Все мигранты в установленном порядке зарегистрированы по указанному адресу, имеют действующие патенты и официально трудоустроены", - говорится в сообщении ведомства.