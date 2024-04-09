До конца года цены на такси поднимутся еще на 30%

До конца текущего года такси подорожает еще до 30%. Об этом заявил заместитель председателя межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков.

По его прогнозу, в ближайшем будущем доля китайских автомобилей может вырасти до 60-70%. И это сулит много проблем. Уже сейчас таксисты массово жалуются на проблемы с двигателями у китайских машин. Их хватает максимум на 200 тысяч километров. Также в России нет заводов, которые выпускали бы запчасти для китайских автомобилей. Для корейских и японских машин они раньше изготавливались на месте. Но сейчас их нужно только импортировать. Это тоже приведет к росту цен.

В 2023 году новые китайские иномарки подорожали на 11% и стоят около 3 млн рублей. И пока нет никаких признаков изменения этой тенденции. А так как автопарки такси постепенно устаревают, их обновление обойдется дороже, чем раньше, что выльется в подорожание такси.

Председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова также полагает, что уже скоро доля китайских автомобилей в российских таксопарках может вырасти до 75%, пишет "Парламентская газета".

Недавно на круглом столе в Госдуме говорилось, что новый закон о такси, который вступил в силу с 1 сентября 2023 года, не только не решил проблему отрасли, но привел к тому, что перевозчики еще больше ушли в тень. А цены растут. В Госдуму внесли законопроект о локализации машин такси, который даст регионам право самостоятельно устанавливать требования к уровню локализации автомобилей, которые используются в качестве легковых такси. Он был принят в первом чтении. Ожидается, что такой закон позволит поддержать отечественных производителей и сдержать рост цен.